Kort geding over zorgmedewerkers die baan kwijt zijn door corona

De rechtbank in Den Haag behandelt vrijdag een kort geding waarin de vakbonden CNV en FNV een compensatieregeling eisen voor zorgmedewerkers die arbeidsongeschikt zijn geraakt door langdurige covid. Een deel van de zorgmedewerkers die in het eerste coronajaar 2020 ziek werden is door aanhoudende klachten werkloos geraakt. Werkgevers mogen na twee jaar ziekte iemand ontslaan.

Zorgminister Conny Helder heeft aangekondigd dat ze met een regeling komt voor zorgmedewerkers die in de eerste maanden van de coronapandemie ziek werden en daar nu nog de gevolgen van ondervinden. Dat gaat de bonden niet ver genoeg. “De groep die ervoor in aanmerking komt is veel te klein en het bedrag is nog onzeker”, stellen zij.

Wat FNV en CNV betreft moet er compensatie komen voor zorgmedewerkers die in heel het jaar 2020 long covid opliepen en daardoor hun baan kwijt zijn geraakt. Ze eisen om te beginnen een voorschot van bijna 23.000 euro voor een groep van ongeveer duizend mensen. De bonden voeren onder meer aan dat in het begin van de coronapandemie te weinig beschermingsmiddelen beschikbaar waren voor zorgpersoneel. Vaccinaties kwamen er pas begin 2021.