8 tips voor een gezonde lifestyle

Veel keuzes die je maakt in je dagelijkse leven hebben invloed op je gezondheid. Een gezonde levensstijl, zorgt voor een gelukkiger leven en een langere levensverwachting. Nederland staat op nummer 10 van de ranglijst van gezondste landen in Europa. We zijn dus veel met gezondheid bezig en uit onderzoek blijkt ook dat het voor ouders een prioriteit is om een gezonde levensstijl mee te geven in de opvoeding. Hoe kun je ervoor zorgen dat je gezond leeft? Dit zijn 8 tips.

Beweeg voldoende

Probeer tenminste een half uurtje per dag wat intensiever te bewegen. Of dat nou wandelen of joggen is, of zwemmen of naar de sportschool. Beweging en sport helpen je om op een gezond gewicht te blijven. Je kunt je BMI berekenen om te checken of je niet te zwaar of te licht bent voor je lengte en leeftijd.

Zorg voor een gevarieerd en gebalanceerd dieet

Wat je eet en welke voedingsstoffen je binnenkrijgt is van grote invloed op je gezondheid. Zorg voor een divers dieet en zorg dat je voldoende fruit, groente, noten, zaden en granen binnenkrijgt. Vermijd het eten van te veel zout en suiker en het drinken van cafeïne en alcohol. Vind je het lastig om zelf de juiste voeding uit te kiezen? Je kunt ook een dietist inschakelen om je te helpen bij het samenstellen van een dieet.

Blijf gehydrateerd

Drink tenminste acht glazen water per dag. Je lichaam bestaat namelijk voor tachtig procent uit water en om goed te kunnen functioneren en onder andere je spijsvertering, spieren, huid en immuunsysteem gezond te houden, is het van belang om genoeg te drinken.

Was je handen

Je handen regelmatig met zeep wassen is van belang voor het behoud van een goede hygiëne. Was je handen voor je gaat eten, na het aanraken van afval, na een toiletbezoek en wanneer je zorgt voor een zieke. Op die manier houd je de verspreiding van ziektes en bacteriën tegen.

Zorg voor genoeg slaap

Er is een sterke link tussen slaap en je immuunsysteem. Rust is niet alleen belangrijk voor je lichaam om bij te komen, maar ook voor je hersenen om te herstellen. Het verschilt per persoon, maar over het algemeen is zo’n 7 tot 9 uur aangeraden.

Zorg voor niet te veel stress

Stress heeft een grote invloed op je gezondheid. Het kan het risico op onder andere hartproblemen en kanker vergroten. Vind manieren om te ontspannen en je stresslevels onder controle te houden. Dat kan bijvoorbeeld door te sporten, wandelen, muziek te luisteren of in de tuin te werken.

Beperk de hoeveelheid alcohol

Het drinken van te veel alcohol kan leiden tot problemen voor je lever op de lange termijn. Voor mannen is meer dan twee glazen op een dag ongezond. Voor vrouwen is dat het geval bij meer dan één drankje.