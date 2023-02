Kabinet sluit tijdelijk consulaat-generaal in Sint-Petersburg

Het Nederlandse consulaat-generaal in Sint-Petersburg gaat tijdelijk dicht. Daarnaast moet Rusland de deuren van zijn handelskantoor in Amsterdam sluiten. Ook moet een aantal Russische diplomaten Nederland verlaten, meldt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken).

Vorig jaar maart zette het kabinet zeventien Russische inlichtingenofficieren het land uit. Dat gebeurde kort na de Russische inval in Oekraïne. Moskou reageerde door vijftien Nederlandse diplomaten uit te wijzen. De landen spraken wel af om nieuwe diplomaten te sturen, maar de gesprekken hierover zijn vastgelopen.

De Russen weigeren volgens Hoekstra visa te verstrekken aan nieuwe diplomaten voor het consulaat-generaal. Die gaat daarom wegens personeelsgebrek vanaf maandag dicht. Tegelijk probeert Rusland heimelijk steeds weer inlichtingenofficieren te stationeren in Den Haag, aldus de bewindsman. Hij noemt dat “onaanvaardbaar”. Het handelskantoor moet vanaf dinsdag sluiten.

Het kabinet heeft besloten dat er niet meer Russische diplomaten in Nederland mogen zijn dan Nederlandse diplomaten in Rusland. Het gevolg van dit besluit is dat een aantal Russische diplomaten moet vertrekken. Zij krijgen daarvoor twee weken de tijd.