Zaterdag overwegend droog in carnavalsgebied

Zaterdag blijft het overdag waarschijnlijk grotendeels droog in het zuiden van het land waar carnaval wordt gevierd en zaterdag carnavalsoptochten zijn, meldt Weeronline. Het is wel de hele dag bewolkt. In de nacht van zaterdag op zondag gaat het daar wel regenen.

Het wordt 10 tot 13 graden, wat warm is voor de tijd van het jaar. Maandag en dinsdag blijft het volgens Weeronline ook grotendeels droog, dat zijn de laatste twee carnavalsdagen.

In de rest van het land kan het overdag meer gaan regenen. Het waait ook hard zaterdag. Volgens het KNMI wordt het aan de kust en boven het IJsselmeer windkracht 7 met windstoten tot 75 kilometer per uur. In de middag neemt de windkracht iets af, maar blijft het hard waaien.