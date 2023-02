In de nacht van zondag op maandag rijden er geen treinen tussen Helmond en Eindhoven, vanwege een spoorstaafbreuk bij Helmond. Het treinverkeer tussen de Brabantse plaatsen is tot het begin van de maandagmiddag gestaakt vanwege de reparatie, aldus ProRail. Later op de maandagmiddag rijden er wel sprinters, maar minder dan normaal, aldus de NS.

Reizigers die tussen Helmond en Eindhoven moeten reizen worden aangeraden de reisplanner te checken.