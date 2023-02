Collega’s helpen stadsreinigers Rotterdam na staking met ophalen

Rotterdamse stadsreinigers worden dinsdag met het ophalen van vuilnis geholpen door mensen van andere afdelingen binnen stadsbeheer. Het werk is opgehoopt door de staking die vorige week woensdag begon en maandag de laatste dag beleeft. Afvalophalers voeren actie voor meer loonsverhoging.

De collega’s gaan helpen met het leegmaken van de platen rond de containers, legt een woordvoerder van de gemeente uit. Omdat huisvuil ook naast de containers is geplaatst, kunnen de containers niet goed geleegd worden. Daarom moet dat vuil van de platen afgehaald worden. Ook is er een oproep gedaan aan kantoorpersoneel om te helpen met het opruimen van zwerfvuil. “Om de stad sneller schoon te krijgen”, aldus de woordvoerder. Hoeveel mensen daarop hebben gereageerd, is niet bekend.

Eerder werd vanwege acties onder meer in Den Haag en Utrecht geen vuilnis opgehaald. Deze week staken gemeenteambtenaren in Amsterdam, waaronder de vuilnisophalers. Afgelopen vrijdag sloten Rotterdamse boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) zich aan bij de actie door drie dagen geen boetes uit te delen.