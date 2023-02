Defensievliegtuig vervoert slachtoffers laatste beving Turkije

Een Nederlands defensievliegtuig heeft maandagavond slachtoffers van de laatste grote aardbeving in Turkije geholpen, meldt het ministerie van Defensie op Twitter. Het gaat in totaal om dertig patiënten.

De aardschok, met een kracht van 6.4, trof de al eerder zwaar getroffen Turkse provincie Hatay. Volgens eerste berichten zijn er in ieder geval drie doden en enkele honderden gewonden gevallen. Twee weken geleden werd het gebied al getroffen door zware aardbevingen, de zwaarste hadden een kracht van 7.8 en 7.5. Daardoor zijn zeker 46.000 doden gevallen in Turkije en Syrië.

Het Nederlandse vliegtuig is sinds 10 februari in Turkije en vervoert patiënten vanuit het rampgebied naar ziekenhuizen in de Turkse badplaats Antalya en de hoofdstad Ankara. Het vliegtuig is daarvoor omgebouwd tot vliegende ziekenboeg. Het is de bedoeling dat het vliegtuig in totaal twee weken lang mensen uit het rampgebied vervoert.