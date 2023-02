Geen nieuwe coronavarianten bij vluchten uit China

Sommige mensen die in de afgelopen weken van China naar Nederland zijn gereisd, hadden het coronavirus onder de leden, maar ze droegen geen nieuwe varianten bij zich. Het gaat allemaal om de varianten die hier al rondgingen, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

China heeft zijn strenge coronaregels losgelaten. Daardoor mogen Chinezen ook weer naar het buitenland reizen. Ze moeten sinds begin januari wel een negatief testresultaat laten zien. Om in de gaten te houden hoe dat gaat, meet het RIVM het afvalwater van de wc’s in de vliegtuigen uit China. In dat water zijn virusdeeltjes gevonden, wat betekent dat besmette mensen in het toestel hebben gezeten. Dat kan volgens het instituut komen doordat de testverplichting niet geldt voor mensen die overstappen en verder reizen.