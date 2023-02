Kaag na fakkelprotest: ik laat me niet intimideren of afleiden

D66-leider Sigrid Kaag heeft vooralsnog geen aangifte gedaan tegen de mensen die haar zondag voorafgaand aan een debat in Diepenheim in Overijssel opwachtten met fakkels. Zij laat weten zich niet de mond te laten snoeren. “Ik laat me niet intimideren of afleiden van de inhoud”, zegt Kaag in een verklaring. “Het werk voor Nederland is te belangrijk en te urgent om te laten liggen.”

Kaag herhaalt wel dat zij zich zorgen maakt over de toon van het publieke debat. “Wat gisteren gebeurde – welke gedachten ik daar ook bij heb – gaat niet over mij alleen. We dreigen in Nederland iets essentieels te verliezen. Het respect dat we hopen van anderen te krijgen durven we steeds minder aan elkaar te geven. De waarden die ons verbinden staan onder druk.”