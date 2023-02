Leger des Heils wil duidelijke koers over opvang Oekraïners

Wat de voortgang van de oorlog in Oekraïne betekent voor de opvang van gevluchte Oekraïners in Nederland moet duidelijker worden. Dat zegt Eveline Schot-Kooiman, projectmanager Oekraïne bij het Leger des Heils. De organisatie coördineert voor de overheid opvangplekken, waar het Oekraïners ook begeleidt.

Het Leger des Heils signaleert dat er ontheemden uit Oekraïne zijn die meer hulp nodig hebben. Dat gaat dan om mensen met zware problemen, zoals verstandelijke beperkingen of psychische problemen, gedragsproblemen of overmatig drankgebruik waaruit andere gedragsproblemen volgen. Dit soort problemen kan er voor zorgen dat iemand niet op zijn plek zit in een reguliere opvang, zegt Schot-Kooiman.

Als bekend is dat de opvang langer duurt, moet aandacht komen voor dit soort problemen, zegt Schot-Kooiman. “Je kunt bed, bad, brood geven maar je wil meer. Dat wordt de vraag voor de komende maanden.”

Nadat Rusland vorig jaar Oekraïne binnenviel lag de nadruk “sterk op snel actie ondernemen”, schetst Schot-Kooiman. “Er was veel hectiek, iedereen kwam in de actiestand vanuit een crisisstructuur. Nu moet het besef komen dat we het nog steeds een crisis noemen en bedenken dat het veel langer kan duren.”

Het Leger des Heils zegt de opvangsituatie ook te bekijken, maar dat dit in de eerste instantie bij de overheid ligt. “Dan kunnen wij weer kijken hoe we kunnen bijdragen”, zegt Schot-Kooiman. Volgens het Leger des Heils is de overheid “zeker bezig” met de opvang, maar is het een “veelkoppig monster”. “Denk aan het woningtekort en de weinige doorstroom van statushouders. Het is belangrijk dat Nederland hier een visie op ontwikkelt.”

De grootste opvang is de gemeentelijke opvang, in zeven regio’s. Per regio verschilt de grootte van de opvangplek, tussen de 35 tot 250 bedden. Vluchtelingen verblijven in bijvoorbeeld boten, hotels, kerken en kazernes.

In de particuliere opvang via RefugeeHomeNL – een samenwerking tussen het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, Takecarebnb en het Leger des Heils – vangen op dit moment zo’n 850 gasthuishoudens ongeveer 1600 ontheemden op. Het Leger des Heils doet huisbezoeken bij gasthuishoudens. Daarnaast zijn er nog talloze particulieren die ook Oekraïners opvangen, los van het Leger des Heils.