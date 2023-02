Nederland ‘zeer’ voor Europees inkopen van munitie voor Oekraïne

Nederland is warm voorstander van het Europees inkopen van munitie voor Oekraïne. Maar als er een andere manier is waardoor Oekraïne nog sneller aan de broodnodige granaten en kogels kan komen “zullen we daarvoor gaan”, zegt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken).

Hoekstra overlegde maandag in Brussel met zijn EU-collega’s over een oplossing voor het munitietekort dat voor Oekraïne dreigt, juist op een moment dat Rusland opnieuw de aanval lijkt in te zetten. Ze buigen zich over een plan van de Europese Commissie om gezamenlijk munitie in te kopen, net als bij de coronavaccins.

Nederland steunt dat “vanzelfsprekend ten volle”, aldus Hoekstra. “Het is essentieel dat die munitie er komt. Liever vandaag dan morgen.” Maar “hoe maakt ons eigenlijk niet uit. Elke weg die ervoor zorgt dat we daar zo snel mogelijk zo veel mogelijk munitie naartoe krijgen, die heeft onze warme steun.”

Hoekstra kan nog niet overzien of het plan van de commissie, om opnieuw het budget te gebruiken dat nu wordt ingezet om wapenleveringen door EU-landen aan Oekraïne te vergoeden, het beste is. Hoe dan ook moet het goed zijn geregeld en moet er democratische controle zijn, vindt hij. Over de inzet van die zogeheten Europese Vredesfaciliteit legt hij ook steeds verantwoording af aan het parlement, onderstreept hij.