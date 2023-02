OM: politie vond actief optreden bij demo tegen Kaag niet nodig

De politie vond actief optreden tegen de demonstranten die zondag minister Sigrid Kaag (Financiën) in Diepenheim opwachtten met fakkels niet nodig. Dat heeft de politie aan het Openbaar Ministerie laten weten. Er is zondag niemand opgepakt. Of dat alsnog gaat gebeuren, hangt onder andere af van de vraag of er een onderzoek komt naar verdachten die mogelijk strafbare feiten hebben gepleegd, zegt het OM. Om een onderzoek te kunnen starten moet er een melding of aangifte worden gedaan bij de politie. Het was maandagmiddag volgens het OM nog niet duidelijk of dat is gebeurd.

Kaag kwam zondag naar het Overijsselse Diepenheim voor een politiek debat in cultuurcentrum Herberg De Pol. Demonstranten hadden de toegang tot het cultuurcentrum geblokkeerd met trekkers. Ze stonden de minister op te wachten met brandende fakkels. Kaag moest tussen de demonstranten door lopen om De Pol te bereiken. Ze wilde nog in gesprek gaan, maar dat was door sirenes en de intimiderende sfeer van de fakkels niet mogelijk.

De politie was zondag zichtbaar aanwezig bij Herberg De Pol, zegt een woordvoerster. Er was geen aanleiding om in te grijpen of iemand te arresteren. Als dat nodig was geweest, was het zeker wel gebeurd maar de situatie is hanteerbaar gebleven volgens de politie.

“Dat er in de maatschappij verontwaardiging ontstaat bij een dergelijke ontvangst van minister Kaag, is begrijpelijk”, stellen OM en politie. “Een situatie als gisteren kan intimiderend en aangrijpend overkomen op betrokkenen en dat nemen wij uiterst serieus”, voegt de politie daar aan toe. Ook volgens de gemeente Hof van Twente, waar Diepenheim bij hoort, komt demonstreren met fakkels “intimiderend” over. “Intimidatie is nooit te verdedigen. De gemeente neemt dan ook afstand van deze demonstranten en hun uitlatingen jegens de minister en roept op om op respectvolle manier met elkaar in gesprek te blijven”, verklaart Hof van Twente.

Veel politici hebben maandag ook afkeurend gereageerd op het incident in Diepenheim.