Een 32-jarige agent van het basisteam Nissewaard van de Rotterdamse eenheid is vorige week ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim, meldt de politie maandag. Volgens de politie had de agent zich misdragen tijdens een teamuitje en hier niet transparant over verklaard. Wat er precies is voorgevallen, kon een woordvoerder niet zeggen.

Over de agent kwam een melding binnen, waaruit een aangifte voortvloeide, aldus de politie. De agent werkte tijdens het onderzoek niet mee.