Verdachte moordzaak Muidertrekvaart wraakt hof zonder succes

De man die verdacht wordt van het doden en wegmaken van het lichaam van Edita Moliené uit Naarden in 2018, heeft in hoger beroep twee van de drie rechters gewraakt. Volgens hem is er sprake van vooringenomenheid. De wrakingskamer gaf hem geen gelijk.

Het lichaam van de 42-jarige vrouw werd op 20 september 2018 gevonden in de Muidertrekvaart. Ze was gewikkeld in een opblaaszwembad en met touw en tiewraps geboeid. Ook zat er een plastic zak om haar hoofd en een touw om haar hals.

Verdachte Erwin G. (48) uit Bussum verklaarde tot het hoger beroep dat de vrouw op 10 september zijn woning had verlaten en dat hij haar daarna niet meer had gezien. Hij gaf vorig jaar tijdens een inleidende zitting bij het gerechtshof in Leeuwarden toe wel haar stoffelijk overschot in het water te hebben geworpen.

Volgens G. is de vrouw onwel geworden tijdens bondageseks en heeft hij geprobeerd om haar bij te brengen. Voorafgaand aan de seks zou ze een grote hoeveelheid medicatie hebben ingenomen. Het touw had ze zelf om haar hals gedaan, aldus G. Hij heeft naar eigen zeggen haar lichaam in een foetushouding gekneveld om het makkelijk te kunnen vervoeren. Daarna heeft hij spullen van de vrouw in afvalcontainers gestopt.

De rechtbank veroordeelde G. tot een celstraf van veertien jaar. Hoewel de man wisselende verklaringen gaf voor de gebeurtenissen, was de rechtbank ervan overtuigd dat hij Moliené met geweld om het leven heeft gebracht. Omdat er vuurwapens en munitie zijn gevonden in zijn woning, kwamen er zes maanden bij. Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van vijftien jaar.

G. liep maandag weg uit de zittingszaal toen hem een verklaring van een ex-vriendin werd voorgehouden. Daaruit kwam naar voren dat G. van bondageseks houdt en het slachtoffer juist niet. De voorzittende rechter vroeg daarop aan G. of de bondageseks met Moliené zijn initiatief was. Volgens G. is de voorzitter niet neutraal. Hij wraakte ook een andere, nieuwe rechter in de zaak. G. was naar eigen zeggen niet op de hoogte van een wisseling bij de rechters. Hij voelde zich ook overvallen door een reclasseringsrapport dat vlak voor de zitting was ingebracht.

De wrakingskamer ziet onvoldoende onderbouwing voor partijdigheid en wees het wrakingsverzoek af. Het hof gaat maandag verder met de zaak.