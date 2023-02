Datum ziekenhuisstaking pas over weken bekend

De datum van de landelijke zondagsdienst in de ziekenhuizen wordt pas over ruim twee weken bekend en valt dus later in maart. Het gaat vooralsnog om één werkdag waarop ziekenhuismedewerkers actievoeren.

Dat zegt de FNV, die met andere bonden op deze wijze betere arbeidsvoorwaarden wil afdwingen. Het is volgens de bond tegen de regels om allemaal tegelijk langer aan één stuk te staken. Er zijn ruim zestig ziekenhuizen in ons land en verreweg in de meeste doen leden mee. Hoe, bepalen ze zelf.

In hospitalen met meerdere vestigingen kan het zijn dat in het ene gebouw wel wordt gestaakt, maar in het andere niet. Maar ook in alle vestigingen tegelijk kan de zondagsdienst worden gedraaid. Dat wil zeggen dat op die doordeweekse dag in principe alleen de spoedeisende zorg doorgaat. In sommige gevallen gaan afspraken voor kinderen of kankerbehandelingen wel door, aldus de FNV eerder.