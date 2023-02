Kuipers wil ziekenhuizen geen extra geld geven voor cao

Zorgminister Ernst Kuipers is niet van plan gehoor te geven aan de oproep van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) om ziekenhuizen dit jaar extra geld te geven waarmee zij onder meer het loon van zorgpersoneel kunnen verhogen. Voorzitter van de NVZ, Ad Melkert, wil dat het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars met een half tot een miljard euro extra over de brug komen.

Kuipers zegt dat VWS voor 2023 al 800 miljoen euro meer heeft uitgetrokken voor de zogeheten Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) dan voor 2022. In de OVA voor 2023 zit daarmee in totaal 3 miljard euro. “Daarmee is voor dit jaar voldoende prijscompensatie beschikbaar op totaalniveau om ziekenhuizen te compenseren voor hogere kosten als gevolg van onder andere de hoge inflatie”, zegt de minister.

Melkert riep de politiek dinsdag op extra geld aan ziekenhuizen te geven, nadat de bonden acties hadden aangekondigd omdat de cao-onderhandelingen vastzitten. De loonsverhoging die de bonden eisen, kan volgens Melkert financieel niet door de ziekenhuizen worden opgebracht. Kuipers begrijpt de zorgen van de NVZ-voorzitter, “maar VWS is geen partij in de cao-onderhandelingen. Dat is aan werkgevers en de bonden, zoals dat in alle cao-onderhandelingen het geval is.”

Jaarlijks maakt het ministerie in zijn begroting “voldoende ruimte” vrij voor zorgwerkgevers “om goede salarisafspraken te kunnen maken met de bonden”, zegt Kuipers. “De loonruimte die beschikbaar wordt gesteld aan de zorg (en dus ook de ziekenhuizen) is gekoppeld aan de ontwikkelingen in de markt.” Het kan zijn dat de loonontwikkeling dit jaar in de markt hoger gaat uitvallen als gevolg van de inzet van vakbonden voor compensatie voor de inflatie, erkent hij. “Dat werkt dan ook door in een hogere loonruimte die beschikbaar wordt gesteld aan de zorg.”