Meer coronabesmettingen vastgesteld en meer ziekenhuisopnames

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen loopt verder op. In de afgelopen week zijn 3805 positieve tests geregistreerd, het hoogste aantal in zes weken tijd. Vergeleken met vorige week steeg het aantal nieuwe gevallen met 31 procent. In drie weken tijd is het niveau verdubbeld.

Een verklaring voor de stijging geeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet. Het instituut registreerde tussen maandagochtend en dinsdagochtend 990 bevestigde besmettingen, het hoogste dagcijfer sinds 3 januari.

Met name onder ouderen stijgt het aantal vastgestelde gevallen. De meeste positief geteste mensen zijn tussen 75 en 89 jaar oud, maar die groep wordt ook eerder en vaker getest dan anderen omdat ze bij besmetting meer risico lopen.

De cijfers geven geen volledig beeld. Het RIVM registreert alleen de uitslagen van coronatests die zijn uitgevoerd bij de testlocaties van de GGD’en. Om beter zicht op de verspreiding van het virus te hebben, kijkt het instituut ook naar andere bronnen. Zo kunnen mensen via het platform Infectieradar doorgeven of ze corona-achtige klachten hebben en of hun zelftest positief was, en ook die cijfers laten zien dat het aantal besmettingen toeneemt. Het percentage zelf geregistreerde positieve tests staat op het hoogste niveau sinds de jaarwisseling. Ook zijn in het rioolwater steeds meer virusdeeltjes te vinden.

Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. In de afgelopen week zijn 316 mensen vanwege hun coronaklachten opgenomen, het hoogste aantal sinds begin januari.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) behandelen ziekenhuizen momenteel 522 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Vooral op de verpleegafdelingen stijgt de bezetting. In de afgelopen zeven werkdagen zijn gemiddeld bijna 95 nieuwe coronapatiënten per dag opgenomen. Dit is de hoogste instroom sinds 17 januari.

De meeste positief geteste mensen hebben virusversie BQ.1 onder de leden, maar dit kan veranderen. Het RIVM houdt er rekening mee dat een andere versie, XBB, “mogelijk zeer binnenkort dominant wordt”. XBB combineert de eigenschappen van een paar virusvarianten, het wordt daarom een recombinant genoemd.