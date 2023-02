Rutte in opiniestuk NRC: oorlog benadrukt belang relatie met VS

De oorlog in Oekraïne “onderstreept het belang” van samenwerking met de Verenigde Staten, schrijft premier Mark Rutte in een opiniestuk in NRC. Hij roemt daarin de rol die de VS spelen in het steunen van het door Rusland aangevallen land.

Volgens de premier is het “een feit dat dit eerste oorlogsjaar er zonder de kolossale inzet van Amerikaans materiaal en middelen echt anders had uitgezien”. Hij vindt het dan ook belangrijk dat “wij in Nederland en Europa die grote rol van de Verenigde Staten op waarde schatten”.

Volgens hem nemen de Amerikanen het voortouw in het steunen van Oekraïne, en laten ze daarmee zien dat hun land “is geboren uit een diepgewortelde vrijheidsdrang en waarin ‘we the people’ het voor het zeggen hebben via een uitgekiend democratisch systeem van checks and balances”.

Toch wijst Rutte ook op de risico’s voor de Amerikaanse democratie, zoals de bestorming van het Capitool in 2021. “Daar kunnen we niet blind voor zijn.” Tegelijkertijd is de Amerikaanse democratie volgens Rutte dynamisch en zelfvernieuwend, en leeft er een “intrinsieke aantrekkingskracht van vrijheid en zelfbeschikking op mensen wereldwijd”. De 21ste eeuw wordt volgens Rutte dan ook de eeuw van de VS en niet van China, zo besluit hij.

Desondanks kan Europa niet langer “schuilen onder de Amerikaanse veiligheidsparaplu” in NAVO-verband, aldus de premier. Inmiddels gaat ook Nederland voldoen aan de NAVO-norm en 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) investeren in defensie.

Rutte geeft dinsdag een gastcollege op de universiteit van Leiden. Zijn opiniestuk is op die lezing gebaseerd, aldus de krant. De premier geeft de lezing in het kader van een jaar oorlog: aanstaande vrijdag is het een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel.