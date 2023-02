Willem-Alexander eind maart twee dagen in New York

Koning Willem-Alexander gaat volgende maand naar New York. De vorst gaat naar de Verenigde Staten in het kader van de waterconferentie van de Verenigde Naties, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst gemeld.

Nederland organiseert de conferentie samen met Tadzjikistan. De koning komt op 21 maart aan en is dan samen met president Emomali Rahmon van Tadzjikistan gastheer van een bijeenkomst voor alle delegatieleiders die deelnemen. Een dag later houdt Willem-Alexander een toespraak bij de officiƫle opening.

Het is de eerste conferentie van de Verenigde Naties op het gebied van water in bijna vijftig jaar. De conferentie moet bijdragen aan het behalen van de internationale afspraken op het gebied van water.

Willem-Alexander heeft een verleden met watermanagement. Eind jaren negentig verdiepte hij zich er op aandringen van zijn vader prins Claus in. Eerst werd hij lid en in 2000 voorzitter van de Commissie Integraal Waterbeheer, die in 2004 overging in de Adviescommissie Water.