Mannen vast voor stelen persoonsgegevens bij duizenden bedrijven

Drie mannen uit Nederland zijn opgepakt, omdat ze verantwoordelijk worden gehouden voor het stelen van tientallen miljoenen persoonsgegevens. Die zouden ze in handen hebben gekregen door het hacken van computersystemen van duizenden bedrijven over de hele wereld. De gegevens zijn na de hacks in handen van criminelen gekomen, meldt de politie donderdag.

De arrestaties gebeurden vorige maand, maar de politie heeft die donderdag pas naar buiten gebracht, “om het onderzoek niet te verstoren”. De verdachten zijn mannen van 21 uit Rotterdam en Zandvoort en een man van 18 die geen vaste woonplek heeft.

De getroffen bedrijven kregen na de diefstal een bericht van de hackers, waarin stond dat ze losgeld moesten betalen. Als ze dat niet deden, zouden de gegevens naar buiten worden gebracht. De daders eisten ruim 100.000 euro van ze, en in een enkel geval zelfs 700.000 euro. Sommige bedrijven hebben het geĆ«iste bedrag overgemaakt, maar daarna werden de gestolen gegevens vaak alsnog doorverkocht op virtuele zwarte markten. De hoofdverdachte, de man uit Zandvoort, zou daar enkele miljoenen euro’s aan hebben verdiend.

Bij de inbraken stalen de hackers niet alleen namen en adressen van klanten van de bedrijven, maar ook bankrekeningnummers, creditcards, wachtwoorden, burgerservicenummers en paspoortgegevens. Voor fraudeurs is zulke informatie goud waard, omdat ze daarmee mensen en bedrijven kunnen oplichten. Daarom hebben fraudeurs er op zwarte markten veel geld voor over.