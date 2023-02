Douane vindt in week tijd cocaïne ter waarde van 21 miljoen euro

De douane heeft in een week tijd in zes containers cocaïne gevonden met een totaalwaarde van 21 miljoen euro. In totaal is 280 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten in vijf containers met bananen uit Bolivia en een container met bosbessen uit Peru.

De zendingen uit Bolivia hadden 33, 39, 46, 50 en 52 kilo cocaïne en die uit Peru 60 kilo. De laatste had een straatwaarde van 4,5 miljoen euro. De containers met bananen waren allemaal bestemd voor een bedrijf in Italië, dat niets met de drugssmokkel te maken heeft. De bosbessen moesten naar een bedrijf in Zuid-Holland, dat heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) ook geen connectie met de drugs.

Het OM laat weten dat alle drugs al zijn vernietigd.