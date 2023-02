Duizenden Oekraïners herdenken in Jaarbeurs begin oorlog

5000 Oekraïners herdenken vrijdag in de Jaarbeurs het begin van de oorlog een jaar geleden. Vanuit heel het land komen vluchtelingen samen in Utrecht. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de Russische inval in Oekraïne.

In de Jaarbeurs zijn onder meer videoboodschappen van president Volodimir Zelenski van Oekraïne en premier Mark Rutte. Verder spreken onder anderen staatssecretaris Eric van der Burg (Veiligheid), burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht en de ambassadeur van Oekraïne Maksym Kononenko. De dag wordt afgesloten met het volkslied.

“Vrijdag is voor Oekraïners een moeilijke dag waarop we niet alleen willen zijn”, vertelt initiatiefnemer van de herdenking Anna Bieliaieva. Zij kwam zelf vanuit Charkov naar Utrecht. Bieliaieva opent de bijeenkomst met de Walk of Hope die vanaf het Centraal Station naar de Jaarbeurs loopt. Duizenden Oekraïners legden als eindpunt van hun vlucht het afgelopen jaar deze route af naar het regionaal opvangpunt in de Jaarbeurs.

In Den Haag is vrijdagmiddag een herdenkingsmars in het Eline Vere Park en ook in Amsterdam gaan mensen de straat op. Zo demonstreert het vredesplatform Stop de oorlog Amsterdam bij het Russische consulaat aan het Museumplein en is er vanaf hetzelfde plein een demonstratie die naar de Dam leidt. Daar volgt een manifestatie met diverse sprekers, zoals locoburgemeester Rutger Groot Wassink van Amsterdam.

Ook in andere plaatsen in het land zijn bijeenkomsten met vluchtelingen uit Oekraïne, in meerdere kerken wordt gebeden voor vrede en ’s avonds klinken in meer dan vijftig steden in Nederland kerkklokken.