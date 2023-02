Harbers: we gaan terug naar 440.000 vluchten op Schiphol

Het aantal vluchten op Schiphol moet terug naar 440.000 vluchten per jaar. Het kabinet houdt vast aan dat aantal, zei minister Mark Harbers (Infrastructuur) vrijdag. Eerder deze week verklaarde het luchthavenbedrijf dat het niet verder wil krimpen dan 460.000 vluchten.

“We gaan terug naar 440.000 vluchten”, zegt de bewindsman. “De eerste stap is 460.000 vluchten vanaf november dit jaar. En ik vind het zeer te prijzen dat Schiphol dan zegt: daar werken we gewoon aan mee. Voor de volgende stap begint de procedure binnenkort. Maar het kabinet gaat daar wel mee door.”

Harbers heeft niet het gevoel dat de luchthaven kritiek wegwuift. Uit zijn gesprekken met Schiphol blijkt dat het bedrijf de problemen met de omgeving, de geluidsoverlast en de relatie met de omwonenden “bloedserieus” neemt, zei hij voorafgaand aan de ministerraad.

Wel heeft Schiphol volgens de minister gelijk dat in de toekomst niet meer wordt gekeken naar het aantal vluchten, maar naar de milieubelasting. De milieu-uitstoot die bij die 440.00 vluchten hoort, wordt in de toekomst het nieuwe plafond. En Schiphol wil volgens Harbers “niets liever dan naar dit nieuwe systeem.” Maar er is nog wel onderzoek nodig voor het zover is.