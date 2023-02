Oekraïne-herdenking afgesloten met nationale volkslied

In de Jaarbeurs is de nationale herdenking van een jaar oorlog in Oekraïne afgesloten met het gezamenlijk zingen van het nationale volkslied. Voordat het lied werd ingezet door een Oekraïens koor stond iedereen op. Sommige aanwezigen hielden tijdens het zingen hun hand op hun hart.

Vlak voordat het Oekraïense volkslied in de hal klonk, kregen minister Liesje Schreinemacher en staatssecretaris Eric van der Burg op het podium een speciale vlag aangeboden vanuit de Oekraïense gemeenschap. De vlag had de kleuren geel en blauw, van de Oekraïense vlag, met in het midden een hart met de Nederlandse driekleur.