Rechtbank doet uitspraak in zaak aanslagen Poolse supermarkten

De rechtbank in Alkmaar doet vrijdagochtend uitspraak in de zaak over een serie aanslagen op Poolse supermarkten. Tegen de vijf verdachten heeft het Openbaar Ministerie in januari celstraffen tot negen jaar geëist.

Tussen 8 december 2020 en 4 januari 2021 was het vijfmaal raak bij Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Beverwijk (tweemaal) en Tilburg. Omwonenden werden midden in de nacht opgeschrikt door zware explosies die voor honderdduizenden euro’s schade veroorzaakten.

In Aalsmeer werden bij de eerste ontploffing brokstukken met glas en hout tot 30 meter ver weggeslingerd. De gevel werd uit het gebouw geblazen. Een auto ging in vlammen op en in een woning boven de winkel ontstond brand. De bewoners kwamen met de schrik vrij.

De vijf verdachten hebben leeftijden van 21 tot 28 jaar. Van hen hoorde Serginio S. (28) de hoogste straf van negen jaar tegen zich eisen. Hij vervulde volgens het OM een coördinerende rol bij drie aanslagen. Tegen medeverdachten Nadir el O. (23) en Antonio N. (28) zijn celstraffen van zes jaar geëist. Tegen Sersinio D. (21) eiste het OM drie jaar celstraf en tegen Hyron A. (21) 22 maanden jeugddetentie, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Volgens het OM waren de aanslagen het werk van een professionele organisatie, een “geoliede machine” die de uitvoerders ronselde via Snapchat of Telegram, ze uitvoerig instrueerde en daarnaast briefde over de locatie. Maar het motief voor de aanslagen is nooit duidelijk geworden. De verdachten hebben bij de politie en in de rechtbank niets willen zeggen over hun opdrachtgevers.