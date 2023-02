Zo’n 700 huishoudens in Amsterdam hebben geen energiecontract

Het aantal huishoudens in Amsterdam dat zonder een energiecontract zit, stijgt. Op dit moment hebben zo’n 700 huishoudens in de hoofdstad geen energiecontract en daar komen wekelijks zo’n twintig huishoudens bij. Als zij geen nieuwe energieleverancier vinden, dreigt afsluiting, meldt de gemeente Amsterdam.

Het gaat volgens de gemeente om een groep huishoudens die geen gebruik heeft gemaakt van hulp die buurtteams aanboden wanneer hun energiemaatschappij een betaalachterstand had gemeld. “Een contractontbinding en een dreigende energieafsluiting kan het moment zijn waarop deze groep toch hulp accepteert,” zegt de gemeente. In 2022 kwamen er volgens de gemeente bijna 10.000 meldingen binnen van energiemaatschappijen over huishoudens die in financiĆ«le problemen dreigden te raken door de hoge energierekening. Dat zijn er zo’n 3000 meer dan in 2021.

In januari begon Amsterdam een proef waarbij netbeheerder Liander drie maanden lang adresgegevens van inwoners zonder energiecontract doorgeeft aan de gemeente. Dat is een van de maatregelen die de gemeente heeft genomen om onder andere energiearmoede in de stad tegen te gaan. “Hiermee kunnen we gerichte hulp bieden en proberen te voorkomen dat deze groep verder in schulden verstrikt raakt en letterlijk in de kou komt te zitten”, zegt de gemeente.