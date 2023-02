In Bergambacht in Zuid-Holland is zondag een 24-jarige man uit Polen aangehouden omdat hij nog een gevangenisstraf van drie jaar in Duitsland moet uitzitten. Hij kwam naar het bureau omdat hij zijn telefoon wilde opladen, maar bij controle bleek hij een veroordeling te hebben, meldt de politie maandag.

Waar de man voor is veroordeeld is niet bekend. Hij zit vast en wacht op zijn overlevering.