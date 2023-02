CBS: ook in Gronings aardbevingsgebied krapte op woningmarkt

Net zoals in de rest van het land kampt ook het aardbevingsgebied in Groningen met krapte op de woningmarkt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eerder bleef het gebied achter ten opzichte van vergelijkbare omgevingen, maar daar is inmiddels nauwelijks meer sprake van.

Het CBS vergeleek gebieden in Groningen met weinig, gemiddeld en veel schade door de aardbevingen met soortgelijke gebieden zonder schade, het zogeheten referentiegebied. Inmiddels zijn daar nauwelijks meer verschillen in te ontdekken wat betreft woonontwikkelingen in de periode van 1995 tot en met de eerste helft van 2022.

In alle onderzochte regio’s staan huizen korter te koop en de afname van die verkooptijd komt in alle gebieden ongeveer overeen. Ook ontwikkelt de huizenprijs zich in alle gebieden op ongeveer dezelfde manier. Gemiddeld is overal de verkoopprijs hoger dan de vraagprijs, ook als er in dat gebied sprake is van veel aardbevingsschade.

In de regio’s met weinig of gemiddelde schade, stijgen de verkoopprijzen gemiddeld nog harder dan in het referentiegebied. Wel vlakt de groei van de huizenprijzen af in alle onderzochte gebieden.

Uit een vorig CBS-onderzoek, gedaan van 2012 tot en met de helft van 2021, kwam ook al naar voren dat de woningmarkt in het aardbevingsgebied zich vrijwel net zo ontwikkelt als in gebieden zonder schade. Wel stonden huizen in gebieden met veel schade toen gemiddeld langer te koop.