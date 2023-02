Code geel in Noord- en Zuid-Holland voor gladheid

Het KNMI heeft dinsdagochtend in Noord- en Zuid-Holland code geel afgegeven omdat het lokaal glad kan zijn door natte sneeuw. “Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden”, aldus de weerdienst.

De natte sneeuw zorgt volgens Weeronline nergens voor een sneeuwlaag van betekenis. Op de meeste plaatsen valt regen, maar over een smalle strook valt ook wat natte sneeuw. Op plaatsen waar het iets intensiever sneeuwt, zakt de temperatuur net boven het vriespunt en blijft de sneeuw dus ook even liggen. “Dit is met name op grasvelden en autodaken het geval”, aldus Weeronline.

Rond 10.00 uur viel vooral in de regio Delft en Rotterdam (natte) sneeuw. Ook in Noord-Holland werd op sommige plekken wat natte sneeuw gemeld, zegt het weerbureau. De komende uren trekt het neerslaggebied verder naar het westen. Aan zee kan de komende uren ook een vlok natte sneeuw vallen.

Rijkswaterstaat roept automobilisten op extra alert te zijn en hun rijstijl aan te passen aan de omstandigheden. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het oosten droog en verdwijnt de gladheid, voorspelt het KNMI.