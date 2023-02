DENK wil verbod op verscheuren heilige boeken zoals koran

DENK wil een verbod op het verscheuren en verbranden van de koran en andere heilige boeken. Dat moet worden gezien als haatzaaien en daarom worden verboden, schrijft de partij in een actieplan tegen moslimhaat, dat dinsdag is gepresenteerd.

Nu wordt het verscheuren van de koran gezien als vrijheid van meningsuiting, verduidelijkt een woordvoerder van DENK. Op 22 januari nog werd er voor het gebouw van de Tweede Kamer door aanhangers van de radicaal-rechtse groepering Pegida een koran verscheurd en vertrapt. Daar is aangifte van gedaan. Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt nu of er strafbare feiten zijn gepleegd. Justitieminister Dilan Yeşilgöz noemde de Pegida-actie een “verwerpelijke actie” in een recente Kamerbrief.

DENK, nu met drie Kamerleden in de Tweede Kamer vertegenwoordigd, wil daarnaast een Nationaal Coördinator Moslimdiscriminatie. Die moet een nationaal plan tegen moslimhaat maken. De partij wil verder dat de overheid wordt doorgelicht op discriminatie van moslims.

De overheid moet ook “loksollicitaties” organiseren. Als daaruit blijkt dat werkgevers vrouwen met een hoofddoek discrimineren, moeten deze werkgevers worden gestraft en uitgesloten van overheidsopdrachten, zo staat in het actieplan. De politie moet lokagenten inzetten, om daders op te sporen en vast te zetten die vrouwen met een hoofddoek lastigvallen, vindt DENK. De partij wil ook dat “per direct” politieagenten en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) een hoofddoek moeten kunnen dragen.

“We zien dat moslima’s met een hoofddoek worden lastiggevallen op straat en discriminatie ervaren. Dit wordt een op een aangewakkerd door de haatdragende uitingen van Wilders, die zelfs in het parlement collega’s met een hoofddoek beledigt en uitscheldt”, zegt DENK-voorman Farid Azarkan over PVV-leider Geert Wilders.

DENK doet in Noord- en Zuid-Holland en in Utrecht mee aan de Provinciale Statenverkiezingen van volgende maand.