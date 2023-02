Marechaussee op Schiphol drukker met overlast en controles

De Koninklijke Marechaussee heeft het na de coronapandemie weer drukker gekregen op Schiphol. De dienst zag de afhandeling van het aantal reizigers dat de reisdocumenten niet op orde had stijgen net als het aantal overlastmeldingen op de luchthaven.

De overlast door passagiers aan boord van een vliegtuig steeg afgelopen jaar van 146 in 2021 naar 173. Dat leidde tot 34 aanhoudingen. Die overlast bestond onder meer uit roken, dronkenschap en conflicten over het dragen van mondkapjes.

Op de luchthaven was meer overlast door drank- en drugsgebruikers en mensen met verward gedrag. Daarnaast werden meer diefstallen gepleegd in supermarkten of winkels op de luchthaven. Ook kreeg de marechaussee meer meldingen van onbeheerde bagage en mensen die onwel werden.

De toename van de drukte bij controles betrof onder meer alleenstaande ouders die reizen met een kind zonder de juiste papieren, reizigers met een verlopen paspoort of mensen die niet de goede papieren hebben om het Schengengebied in te reizen. Dat leidde ertoe dat in 2022 meer dan 3000 reizigers geweigerd werden en 8200 noodpaspoorten werden afgegeven.”Die afhandelingen vergen heel veel tijd”, aldus een woordvoerder. En dat kan op piekmomenten zorgen voor wachttijden.

De marechaussee is op Schiphol naast de grensbewaking ook verantwoordelijk voor politietaken.