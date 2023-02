Rapport over cultuur bij NPO komt ‘rond de zomer’

De Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) komt “rond de zomer” met het rapport naar de werksfeer bij de NPO. De commissie werd vorig jaar november in het leven geroepen na het Volkskrantartikel over het vermeende grensoverschrijdende gedrag van onder anderen Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door (DWDD).

Aanvankelijk zou er alleen onderzoek worden gedaan naar DWDD, maar dat werd verbreed nadat meer meldingen waren gekomen over vergelijkbare gevallen binnen de gehele publieke omroep.

De commissie staat onder voorzitterschap van oud-minister Martin van Rijn. “We vinden het belangrijk om iedereen die bij de omroepen werkt of heeft gewerkt met regelmaat op de hoogte te houden van de activiteiten van de commissie, maar ook om hen op te roepen om vooral informatie te delen die van belang kan zijn voor het onderzoek”, aldus Van Rijn. Ook onder anderen oud-presentator en burgemeester Sjors Fröhlich maakt deel uit van de commissie.

Van Rijn vindt het belangrijk dat niet alleen wordt gekeken naar wat er is gebeurd, maar dat ook de bouwstenen worden aangedragen voor het vermijden van dit soort situaties in de toekomst. Tijdens het onderzoek wordt gesproken met verscheidene betrokkenen. (Oud-)medewerkers van de landelijke publieke omroepen kunnen belangrijke informatie delen via de website van de commissie.

In november publiceerde de Volkskrant meerdere artikelen over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij DWDD. Tientallen oud-medewerkers deden hun verhaal aan de krant. Het zou gaan om jarenlang kleineren en terroriseren. Presentator Van Nieuwkerk legde zijn werkzaamheden na de publicatie van het artikel neer.