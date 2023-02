Songfestivallied Mia Nicolai en Dion Cooper heet Burning Daylight

Het lied waarmee het Nederlandse duo Mia Nicolai en Dion Cooper in mei meedoet aan het Eurovisie Songfestival, draagt de titel Burning Daylight. Dat maakt AVROTROS dinsdag bekend via social media.

De omroep deelt een voorproefje van het nummer, waarbij de titel wordt bekendgemaakt. Ook is een klein instrumenteel stukje te horen. Het volledige nummer waarmee Nicolai en Cooper Nederland vertegenwoordigen op het evenement in Liverpool wordt woensdag uitgebracht.

Eerder gaven Nicolai en Cooper al een voorproefje over de inhoud van hun lied. “Wat maakt ons menselijk? We weten allemaal dat het leven zwaar kan zijn. Het kan onmogelijk, leeg en alleen voelen. Maar we zijn niet alleen. We zijn meer hetzelfde dan dat we verschillen”, vertelden zij in een video over het nummer.

Nederland strijdt in de eerste halve finale op 9 mei voor een ticket voor de finale op 13 mei.