NVWA neemt 54 kilo glasaal in beslag op Schiphol

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag in samenwerking met de douane en de Koninklijke Marechaussee 54 kilo glasaal onderschept. Dat maakte de NVWA bekend op woensdag.

De ruim 170.000 babypalingen werden aangetroffen in koffers die onderweg waren naar Maleisië. Er zijn twee personen aangehouden. Op de Aziatische markt is er grote vraag naar paling. De 170.000 vissen zijn waarschijnlijk in Europese wateren gevangen. In Azië zouden ze zo tienduizenden euro’s kunnen opleveren, aldus een woordvoerder van de NVWA.

Vanwege de ernstig bedreigde status van de paling is de soort in Europa beschermd. Zowel import als export is verboden.