OM-topman na OVV-rapport: ik kan aanblijven

Gerrit van der Burg, de hoogste baas bij het Openbaar Ministerie, vindt dat hij kan aanblijven. Dit zegt hij in Nieuwsuur in een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging van bij het proces Marengo betrokken personen. Volgens hem moet stoïcijns worden doorgegaan met het bestrijden van het nietsontziende criminele milieu en het meedogenloze geweld. “We zitten niet in een periode waarin je zegt als baas van een organisatie: ‘ik stop ermee’.”

De OVV onderzocht de beveiliging rondom de broer van kroongetuige Nabil B., diens advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Hierin zijn harde conclusies gedaan. “Bij een aantal keuzes in de onderzochte beveiligingssituaties, bijvoorbeeld bij het delen van informatie, werd aan het belang van bewaken en beveiligen minder gewicht toegekend dan aan het opsporingsbelang”, aldus de OVV. “In een aantal gevallen kwam het niet eens tot een afweging van belangen.”

Peter Schouten en advocaat Onno de Jong – die samen de kroongetuige bijstaan – zeiden woensdag dat ze denken dat De Vries nog had geleefd als ze niet “in de sfeer van kinnesinne en ruzie met het OM” terecht waren gekomen. Volgens Van der Burg is de motivatie er om sterk te verbeteren, zegt hij in Nieuwsuur. Ook vindt hij wat Schouten zegt nogal “hoog over. Na drie jaar terugkijkend, in retroperspectief, is het heel ongemakkelijk en lastig om te waarderen wat er zou zijn gebeurd. Dus die relatie die hij legt, volg ik niet.”