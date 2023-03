Man (23) aangehouden na fataal ongeluk met fietser in Den Haag

De automobilist die vrijdag betrokken was bij een ongeval waarbij een fietser uit Den Haag overleed, is een 23-jarige Hagenaar. De man was na het ongeluk gevlucht, meldt de politie zaterdag, maar keerde korte tijd later terug en kon worden aangehouden.

Het 55-jarige slachtoffer is na het ongeluk rond 17.00 uur op de kruising van de Hoefkade met het Veluweplein, bij het Zuiderpark, nog gereanimeerd. Ook is een traumahelikopter geland om hulp te verlenen, maar dat mocht niet meer baten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.