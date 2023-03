Werkgevers streekvervoer willen gespreksleider als staken stopt

Werkgeversvereniging VWOV wil graag met de vakbonden om tafel om verder te praten over de cao in het streekvervoer, waarbij een gespreksleider naar eigen zeggen zou kunnen helpen. Op één voorwaarde: de stakingen moeten stoppen. FNV en CNV laten eveneens weten in gesprek te willen met de hulp van een onafhankelijke partij.

Medewerkers in het streekvervoer hebben de laatste maanden met enige regelmaat het werk neergelegd, ook deze week. VWOV geeft al tijden aan niet meer te kunnen bieden dan een verbetering van de arbeidsvoorwaarden waarmee personeel er 11 procent op vooruit gaat. Meer geld zou er niet zijn, omdat de marges na de coronacrisis erg klein zijn. De looneisen van vakbonden FNV en CNV behelzen daarentegen salarisverhogingen van respectievelijk 16,9 procent voor een jaar en 14 procent voor anderhalf jaar.

Maar de partijen weten dat er uiteindelijk een cao zal moeten komen. VWOV laat via een woordvoerster nadrukkelijk weten aan een gespreksleider te denken om daarbij te helpen, geen bemiddelaar. “We staan daar zeker voor open.” Waarom er niet voor een bemiddelaar wordt gekozen, ligt volgens haar bij het feit dat deze “inhoudelijke standpunten inneemt en vanuit de inhoud meedenkt”. “Een procesbegeleider of gespreksleider doet dat niet”, aldus de zegsvrouw.

FNV-bestuurder in het streekvervoer Marijn van der Gaag geeft aan dat FNV eveneens openstaat voor bemiddeling, al spreekt hij zelf liever van een “verkenner”. “Die kan de knelpunten helpen blootleggen, dat is volgens mij iets waar beide partijen voor openstaan. We hebben niets te verbergen en er zal toch een gesprek op gang moeten komen.” Al geeft de bond ook aan niet te zullen stoppen met staken, voordat VWOV met een goed voorstel komt.

Daar sluit CNV-onderhandelaar Hanane Chikhi zich bij aan. “We willen best stoppen met stakingen of deze opschorten, maar pas op het moment dat werkgevers iets willen doen aan de hoge werkdruk. Daar zit het grootste probleem. Kom maar over de brug met concrete voorstellen.” Ook Chikhi zou daarna weer in gesprek willen onder begeleiding van een onafhankelijke partij.

En juist die stakingen lijken niet alleen een cao-akkoord, maar ook een vervolggesprek met een gespreksleider in de weg te staan. “Zolang er gestaakt wordt en deze ultimatums met deze looneisen op tafel liggen zien we geen basis voor een gesprek”, stelt de VWOV-woordvoerster. “Als de vakbonden stoppen met deze acties en een adempauze inlassen, willen we graag aan tafel. Dat kan met een procesbegeleider erbij als dat helpt. Dan leggen we de puzzel met elkaar opnieuw.”