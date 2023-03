Groningse bestuurders reageren op enquête aardgaswinning

De gemeenteraden, Provinciale Staten en colleges van burgemeesters, wethouders en Gedeputeerde Staten van de aardbevingsregio in de provincie Groningen reageren woensdagavond in het Groningse Delfzijl samen op de parlementaire enquête aardgaswinning. Zij hebben het rapport dat op 24 februari uitkwam bestudeerd.

“Voor de raden, Staten en colleges staan het belang van de inwoners en met name het perspectief voor de jonge generatie Groningers voorop”, is te lezen in een gezamenlijke verklaring. “Zij zijn gebaat bij een stevige versnelling in het schadeherstel en de versterking op basis van rechtvaardige procedures.” De volksvertegenwoordigers en bestuurders zeggen hun steun te willen benadrukken aan de inwoners van Groningen.

De bijeenkomst is online te volgen via een livestream.

De parlementaire enquêtecommissie kwam in het rapport in februari tot harde conclusies. De ontstane situatie waarin Groningers kampen met grote problemen als gevolg van de aardbevingen door gaswinning werd rampzalig genoemd. Het was niet onontkoombaar dat de gaswinning uitliep op “ongekend systeemfalen”, concludeerde de commissie. Politiek en de oliemaatschappijen hebben door de jaren heen verscheidene belangrijke signalen gemist en genegeerd.