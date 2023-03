OM vervolgt schippers betrokken bij aanvaring Erasmusbrug

Het Openbaar Ministerie gaat de twee schippers van de watertaxi en de rondvaartboot vervolgen vanwege een aanvaring vorig jaar juli bij de Erasmusbrug in Rotterdam, is woensdag bekendgemaakt. Volgens het OM hebben beide schippers schuld aan het ongeluk waardoor zes opvarenden van de watertaxi, onder wie een kind, in een “levensgevaarlijke situatie” terechtkwamen.

De mate van schuld van de schippers zou wel verschillend zijn, aldus het OM.

De aanvaring op 21 juli gebeurde toen de watertaxi in een schuine lijn onder de Erasmusbrug doorvoer en voor de boeg van de rechtdoor varende rondvaartboot van rederij Spido terechtkwam. Veel mensen op en rond de Erasmusbrug zagen het ongeluk gebeuren.

Na het incident startte de zeehavenpolitie onder leiding van het OM een strafrechtelijk onderzoek naar het voorval. Daarbij is onder meer gekeken naar camerabeelden en verklaringen van getuigen.

Het is niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.