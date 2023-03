Zorgmedewerkers met langdurige covid krijgen geen voorschot

Mensen die hun baan in de zorg zijn kwijtgeraakt door langdurige en aanhoudende coronaklachten krijgen daar voorlopig geen geld voor. Vakbonden FNV en CNV hadden daar een kort geding voor aangespannen, maar de eis is woensdag afgewezen door de rechtbank in Den Haag.

Volgens de rechtbank moet “van geval tot geval” worden bekeken of een zorgmedewerker recht heeft op vergoeding van schade. Dat kan niet met een collectieve actie. “Ook is er geen juridische grond aan te wijzen die de Staat verplicht met de vakbonden in overleg te treden”, oordeelt de voorzieningenrechter.

De zaak gaat over mensen die in 2020 besmet zijn geraakt met het coronavirus, in de eerste en tweede golf. Ze werkten toen in de zorg en kregen het advies dat beschermingsmiddelen als mondneusmaskers niet nodig waren. Ze raakten besmet en kwamen in de ziektewet. Na twee jaar ziekte eindigde hun dienstverband. Volgens FNV en CNV zijn sommige gedupeerden in zulke grote financiƫle problemen gekomen dat ze inmiddels hulp van de voedselbank nodig hebben. De vakbonden eisten daarom nu alvast een bedrag van 22.839 euro per persoon.

De overheid wil in april een opzet van een regeling bekendmaken om de gedupeerde zorgmedewerkers uit de eerste golf tegemoet te komen.