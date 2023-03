Extra geld en verkenner om rechtspraakstaking te voorkomen

Het kabinet wil rechters en officieren van justitie tegemoetkomen in de hoop om acties, waaronder een staking, te voorkomen. In een brief aan de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) nog geen dag voor het verstrijken van een ultimatum een aanbod gedaan voor bemiddeling tegen de werkdruk en extra geld. Of dat genoeg is, weet de NVvR nog niet.

De magistraten en de minister liggen overhoop over een nieuwe cao. De besprekingen daarover werden in december opgeschort, eind februari kwam de NVvR met een deadline. Uiterlijk vrijdagochtend om 10.00 uur moesten toezeggingen gedaan worden op het gebied van werkdruk en de betaling. Daar reageert de minister nu op.

Weerwind stelt in een brief aan de magistraten voor om een “onafhankelijke verkenner” aan te wijzen om iets te doen aan de werkdruk. Ook zegt hij bereid te zijn om de rechters en officieren een vergelijkbare loonsverhoging te bieden als de ambtenaren krijgen met wie zij samenwerken. En de minister stelt voor om nieuwe afspraken te maken over de onkostenvergoeding. Hij hoopt dat de cao-onderhandelingen hiermee hervat kunnen worden.

De NVvR weet nog niet of zij akkoord gaat met de handreiking van de minister. Naar verwachting neemt de vereniging later donderdagmiddag een besluit.