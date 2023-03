NOS maakt excuses na gemelde misstanden NOS Sport

De NOS erkent de “ervaringen” van melders van grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport en maakt daar “excuses” voor. Dat laat algemeen directeur Gerard Timmer weten in de conclusie van de inventarisatie na meldingen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Het personeel van NOS Sport werd donderdagmiddag geïnformeerd over de uitkomst. Naar aanleiding van de inventarisatie en om “ruimte aan de cultuuromslag” te geven, gaat de directie in overleg met de hoofdredactie over “gefaseerd terugtreden, zodat veranderingen kunnen worden doorgevoerd terwijl tegelijkertijd de continuïteit en alles wat NOS Sport maakt gewaarborgd blijft”.

In het inventarisatieverslag staan meldingen van pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken over een tijdsbestek van langer dan twintig jaar. Ook zijn er meldingen die betrekking hebben op de cultuur op de sportredactie. De afgelopen jaren heeft de focus “te veel” gelegen op het eindresultaat “en te weinig op het menselijke aspect. Dat heeft geleid tot een cultuur waarin dit gedrag kon plaatsvinden.” Ook is gebleken dat medewerkers niet altijd het gevoel hadden dat er werd opgetreden als er een signaal werd afgegeven. Daarom komt de NOS met trainingen zodat leidinggevenden ongewenst gedrag kunnen signaleren.

Afgelopen december werd duidelijk dat er een “externe inventarisatie” zou komen na berichten over mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant over misstanden bij De Wereld Draait Door deed de hoofdredactie van NOS Sport een oproep aan medewerkers om zich te melden indien er ervaringen van ongewenst gedrag waren. Daarop kwamen meerdere meldingen binnen. Het ging om meldingen van vroeger maar ook van kortgeleden, liet de omroep toen weten. De afgelopen maanden hebben twee externe vertrouwenspersonen de meldingen in kaart gebracht.

De directie van de NOS volgt het advies van de vertrouwenspersonen op en gaat in gesprek met de betrokkenen. Ook biedt de NOS medewerkers die daar behoefte aan hebben “professionele begeleiding” aan en wordt het bestaande beleid met betrekking tot het melden van grensoverschrijdend gedrag “geëvalueerd en verbeterd, aangezien signalen onvoldoende aan het licht zijn gekomen.”

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) laat weten dat het “een patroon” is. “Ook hier hebben mensen zich onveilig gevoeld, onder rottige omstandigheden moeten werken.” Volgens de staatssecretaris zijn signalen niet op tijd opgemerkt en ze noemt het “vreselijk” dat medewerkers van de NOS deze ervaringen hebben gehad. “Het is heel confronterend, heel verdrietig, maar blijkbaar is het ook nodig dat het op deze manier een beetje escaleert en naar boven komt.”