Deskundigen: ziekteverzuim zal hoog blijven door personeelstekort

Zolang vooral personeelstekorten en de werkdruk hoog blijven, zal het ziekteverzuim dat ook zijn. Dit zeggen arbeidsmarktdeskundigen over het ziekteverzuimpercentage, dat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een recordhoogte nadert. Door personeelstekorten in onder meer de zorg moeten werknemers hetzelfde blijven doen met minder mensen, waardoor de kans op bijvoorbeeld een burn-out toeneemt.

Personeelstekorten in vooral de zorg blijven bestaan door deze “vicieuze cirkel”, zegt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van Tilburg University. Meer personeel is volgens hem nodig om dit patroon te doorbreken. “Mensen die niet of weinig werken moeten we zien te mobiliseren, waarbij meer werk moet lonen. Hogere lonen bieden in de ene sector is niet genoeg omdat mensen dan wegtrekken uit andere sectoren en daar weer meer tekorten ontstaan.”

De krapte op de arbeidsmarkt door onder meer personeelstekorten zal nog zeker dertig jaar spelen, stelt Wilthagen. Werknemers kunnen volgens hem worden ontlast door arbeid anders te organiseren en technologie in te zetten.

Het aantal zieke werknemers zal volgens onderzoekster Maroesjka Versantvoort van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hoog blijven zolang oorzaken van verzuim niet worden aangepakt. “Niet alleen arbeidsmarktkrapte, maar ook het streven naar een zo hoog mogelijke efficiëntie en productiviteit in onze samenleving zorgen voor onder meer prestatiedruk en overbelasting. Ze verhogen het risico op een burn-out en dat los je niet op met één beleidsregel.”

Realistische eisen van werkgevers en werknemers, inzetten op preventie en begeleiding bij overbelasting kunnen volgens Versantvoort helpen. “Zolang de prestatiemaatschappij op deze manier blijft bestaan zal ook het ziekteverzuim hoog blijven”, verwacht ze.

Ook Wilthagen vindt dat er niet genoeg aandacht is voor het voorkomen dat mensen ziek worden. Er moet meer aandacht komen voor werk dat psychologisch en sociaal zwaar is en de gevolgen die erbij horen. Zo krijgen politieagenten vaker te maken met agressie. Daarnaast is volgens hem hard ruimte nodig voor verlof en sabbaticals. “Dit is paradoxaal omdat mensen dan tijdelijk niet inzetbaar zijn voor het werk. Maar ze blijven dan wel duurzamer inzetbaar.”