Iets drukkere spits dan normaal, waarschijnlijk door sneeuw

De avondspits is vrijdagmiddag iets drukker dan de afgelopen weken het geval was. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de sneeuwbuien die over het land trekken, legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. Eerder werd al code geel voor het hele land afgegeven door het KNMI.

Rond 16.30 uur stond er bijna 400 kilometer file. De avondspits begint op vrijdag doorgaans vroeger dan op andere dagen van de week.

Tijdens de avondspits en aan het begin van de avond zal het op grote schaal sneeuwen in het noorden, midden en het oosten van het land. Rijkswaterstaat meldt dat automobilisten vrijdagavond- en nacht goed moeten opletten: het natte wegdek kan bevroren zijn, wat zorgt voor gladheid.