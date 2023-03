Ombudsman onderzoekt situatie asielzoekers in crisisnoodopvang

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman gaan de situatie van asielzoekers in de crisisnoodopvang van gemeenten onderzoeken. De ombudsmannen zeggen al regelmatig aandacht te hebben gevraagd voor de “schrijnende situatie van gezinnen in een noodopvang”. Toch zijn er nog geen verbeteringen te zien.

De reguliere asielzoekerscentra en de noodopvang van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zitten vol. Daarom komen asielzoekers in de crisisnoodopvang van gemeenten terecht. Die zijn echter ongeschikt om langer dan een week in te wonen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) trok donderdag aan de bel. Veel asielzoekers wonen inmiddels al maanden in de crisisnoodopvang. De locaties komen echter veel tekort en daardoor ontstaan risico’s voor de gezondheid.

Ook de ombudsmannen horen veel klachten over de crisisnoodopvang. “Ondanks de inzet en betrokkenheid van vele partijen, lijkt er geen verbetering te komen in deze situatie. De problemen blijven bestaan en verergeren zelfs.”

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman onderzoeken nu waarom het niet lukt om de crisisnoodopvang beter te maken.