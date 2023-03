Rutte: reactie op enquêterapport Groningen was niet goed

Premier Mark Rutte heeft toegegeven dat de toon van zijn reactie op het enquêterapport over de gaswinning in Groningen niet goed was. “Ik heb dat zelf niet goed gedaan”, zegt hij. Rutte was naar eigen zeggen vermoeid, mede door een bezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kyiv. “Ik was die dag liever in bed gebleven”, zegt de premier. “Maar dat is geen excuus”. Hij weerspreekt dat er sprake is van ‘metaalmoeheid’, ofwel dat hij niet meer de energie heeft om premier te zijn.

Twee weken geleden kwam het vernietigende rapport naar buiten en op diezelfde dag zei Rutte alleen dat het hard binnen kwam bij hem. Verder wilde hij niet inhoudelijk reageren, en gaf hij geen antwoord op vragen.

Dit terwijl Rutte, meer dan twaalf jaar premier, zelf ook expliciet wordt genoemd in het rapport. De commissie oordeelt dat hij niet genoeg voor de Groningers heeft gedaan. Hij heeft “niet het verschil gemaakt” voor Groningen, terwijl dat wel mocht worden verwacht, aldus de enquêtecommissie. De premier zei in zijn eerste reactie dat het “niet respectvol” zou zijn om al gelijk te reageren.

Hij kreeg veel kritiek op zijn eerste reactie en daar is hij het achteraf mee eens, erkent de premier. Hij bood al twee keer eerder excuses aan voor de omgang met Groningen. Ook bood hij eerder ruimhartig excuses aan voor zijn rol in de ‘functie-elders’-affaire, en voor het toeslagenschandaal. Ook voor gebrekkige communicatie in zowel de stikstofcrisis als de coronacrisis ging Rutte door het stof.

Hoewel Rutte inmiddels wel grote stukken van het rapport heeft gelezen, bleef een inhoudelijke reactie vrijdag ook nog uit. Eerst komt er een debat tussen de Tweede Kamer en de enquêtecommissie en pas daarna gaat het kabinet inhoudelijk reageren. Dit zal pas na de meivakantie van de Kamer zijn. Rutte zegt nu al wel dat het kabinet waarschijnlijk “veruit de meeste, en misschien wel alle” aanbevelingen uit het rapport gaat overnemen, maar daar kan hij nu nog niets over toezeggen.