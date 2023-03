Janke Dekker treedt per direct terug als voorzitter meldpunt MORES

Janke Dekker treedt per direct terug als voorzitter van MORES, een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten-, televisie- en filmsector. Dat laat Dekker zondag weten in en persverklaring.

In de verklaring die Dekker via haar advocaat Richard Korver heeft verstuurd, gaat zij verder niet in op het waarom van haar aftreden. Wel gaat ze uitgebreid in op het artikel dat de Volkskrant vrijdag publiceerde over grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport. In dat artikel kwam haar echtgenoot Tom Egbers naar voren als iemand die zich daar schuldig aan had gemaakt. Volgens Dekker bevat dat artikel “een aantal onjuistheden” die zij graag recht wil zetten.