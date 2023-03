NPO: goed dat NOS verantwoordelijkheid als werkgever neemt

De raad van bestuur van de NPO steunt de terugtreding per direct van de hoofdredactie van NOS Sport. “Het is goed dat de NOS zijn primaire verantwoordelijkheid als werkgever neemt”, reageert de raad van bestuur zondagavond op het besluit van de NOS-directie en hoofdredactie van NOS Sport.

“Bij de publieke omroep mag geen ruimte zijn voor grensoverschrijdend gedrag”, stelt de NPO. “Het is van vitaal belang dat iedereen zich gesteund voelt om ongewenst gedrag op de werkvloer niet te accepteren en te corrigeren, maar ook dat iedereen zich veilig genoeg voelt om zich hierover uit te spreken.” Volgens de NPO moeten “verdere maatregelen van de NOS” naast het vertrek van de hoofdredactie van NOS Sport zorgen voor een veilige werkomgeving. “De NPO stuurt vanuit haar wettelijke taak sterk aan op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en het daarbij behorende leiderschap binnen de publieke omroep.”

De NPO roept “iedereen die binnen de publieke omroep te maken heeft (gehad) met elke vorm van grensoverschrijdend gedrag” op zich te melden bij de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen, onder leiding van Martin van Rijn. Die onafhankelijke commissie werd eind vorig jaar opgericht na berichten over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij De Wereld Draait Door. De opdracht van de onderzoekscommissie werd verbreed naar de werkcultuur bij de gehele publieke omroep vanwege meerdere meldingen dat ook bij andere omroepen en programma’s sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek is naar verwachting rond de zomer afgerond.