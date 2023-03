Milieuorganisaties: politiek moet aan de slag met rapport

Milieuorganisaties pleiten ervoor dat de politiek actie onderneemt naar aanleiding van het belangrijke adviesrapport van ambtenaren aan klimaatminister Rob Jetten.

Natuur & Milieu wil dat politici de klimaatdoelen weer in zicht brengen. “Politici, grijp dit rapport met beide handen aan”, aldus de organisatie in een reactie op het rapport. De milieuorganisatie pleit voor een pakket aan maatregelen dat minimaal 60 procent CO2-reductie oplevert. “Alleen dan bewijzen politici de zeer ontwrichtende klimaatverandering serieus te nemen.”

Ook milieuorganisatie Greenpeace wil dat het kabinet actie onderneemt. “We zijn blij dat dit rapport klip en klaar laat zien wat nodig is. Rutte IV moet met dit huiswerk aan de slag om de klimaatdoelen te halen”, zegt Faiza Oulahsen, hoofd klimaat en energie bij Greenpeace Nederland. “Premier Rutte heeft de afgelopen jaren geen enkel probleem opgelost. Zijn kabinet wordt ingehaald door de realiteit en de tijd van pappen en nathouden is voorbij”, stelt Oulahsen.

Ambtenaren schreven het rapport onder leiding van AFM-baas Laura van Geest. Volgens de commissie is het “onvermijdelijk” dat in Nederland minder koeien, varkens en kippen worden gehouden. Daarnaast is het noodzakelijk dat Nederlanders minder vlees- en zuivelproducten gaan eten. “Omdat anders het probleem wordt geĆ«xporteerd.” Het kabinet zou volgens de commissie onder meer de invoering van een consumptiebelasting op vlees en zuivel moeten overwegen.

Met het pakket vertelt Van Geest “het eerlijke verhaal”, stelt Natuur & Milieu. “Niet alles kan. We moeten anders en minder gaan produceren en consumeren. Een duurzame toekomst voor toekomstige generaties hier en elders ter wereld, betekent dat ieder bedrijf en iedere inwoner van Nederland te maken krijgt met klimaatbeleid. Het is een grote opgave die we met elkaar moeten oppakken, maar het vooruitschuiven van moeilijke keuzes is geen optie meer”, aldus de organisatie.

Ook Milieudefensie noemt de conclusies helder: “Om de klimaatdoelen te halen moet het kabinet Rutte veel strenger optreden tegen grote vervuilers, zodat zij een serieuze bijdrage gaan leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem”, reageert Kirsten Sleven van Milieudefensie. Ze zegt dat de organisatie dit voorjaar naar de aandeelhoudersvergaderingen gaat van 21 “vervuilende” beursgenoteerde bedrijven. “Vrijwilligers, in het bezit van een aandeel, gaan de CEO’s daar vragen of ze beleid gaan uitvoeren dat in lijn is met het Parijsakkoord. De antwoorden van de CEO’s maken deel uit van het juridisch vooronderzoek dat we doen naar deze bedrijven.”