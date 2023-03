Staatssecretaris praat burgemeesters bij over asielopvang

Staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel praat de burgemeesters van het Veiligheidsberaad maandagmiddag online bij over de stand van zaken rond de asielopvang in Nederland. Het Rijk heeft de gemeenten en de veiligheidsregio’s gevraagd om voor de zomer met 19.000 extra opvangplekken voor asielzoekers te komen. Dat is nodig omdat veel contracten voor tijdelijke opvang aflopen, terwijl in het voorjaar een grote toeloop aan vluchtelingen wordt verwacht. Als er niets gebeurt moeten er in de zomer weer asielzoekers op straat slapen, omdat er geen plek voor hen is, zo waarschuwde Van der Burg kortgeleden.

Beraadsvoorzitter Hubert Bruls is voorstander van het inrichten van een aantal grote locaties voor crisisnoodopvang. In zijn eigen gemeente Nijmegen gaat half april een opvanglocatie voor 1200 mensen open. Bruls denkt dat het openen van grote locaties veel werkbaarder is dan overal in het land kleine voorzieningen inrichten voor steeds enkele tientallen vluchtelingen. Nijmegen mag op proef het onderwijs aan asielkinderen anders gaan organiseren. Tot nu toe moest het onderwijs voldoen aan de strenge regels die ook voor Nederlandse schoolkinderen gelden, maar veel gemeenten krijgen die organisatie niet voor elkaar en openen daarom geen crisisnoodopvang.

Naar verwachting zal de bewindsman ook wat zeggen over de spreidingswet, waarmee gemeenten gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. Vrijdag werd bekend dat die wet, die al op 1 januari ingevoerd zou worden, pas na de verkiezingen voor de Provinciale Staten naar de Tweede Kamer zal gaan. Het Veiligheidsberaad is daar erg ontevreden over, omdat er naar hun mening nog steeds te veel gemeenten zijn die het helemaal laten afweten in de (nood)opvang.